Больницы Пензенской области получили 13 новых служебных авто

Специалистам отделений паллиативной медицинской помощи со всего региона вручили ключи от новых служебных автомобилей. Технику направят в больницы Пензы, а также Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов.

Для них оперативность - важнейший критерий работы. Сотрудникам паллиативной службы необходимо быстро отреагировать на вызов, ведь они имеют дело с неизлечимо больными пациентами, состояние которых, зачастую, крайне тяжелое. В этом медикам помогут 13 новых автомобилей, которые поступили в распоряжение врачей. Машины, прежде всего, предназначены для транспортировки пациентов в медучреждения.

«Машин не хватает. Не было у нас такой службы паллиативной, чтобы у нас была машина, и мы именно занимались этими пациентами. Онкологические пациенты, прежде всего, нуждаются в такой помощи. Также - инвалиды, дети», - сказала заведующая поликлиникой каменской межрайонной больницы Татьяна Согонова.

В соответствии со стандартом оснащения, автотранспортом должна быть обеспечена каждая выездная патронажная служба паллиативной помощи. В 2018 на ее развитие было выделено более 60 миллионов рублей бюджетных средств. Помимо автомобилей, приобрели и новое оборудование.



«Мы приобретаем новую технику с тем, чтобы было комфортно и врачам, специалистам, медицинским сестрам, и, конечно, делаем это для того, чтобы своевременно, качественно, быстро и оперативно оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как отмечают сами медики, теперь их работа сильно изменится в лучшую сторону. Из 13 новых автомобилей четыре направят в поликлиники Пензы. Остальные - в отделения паллиативной помощи в районы области.