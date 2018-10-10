Больницы Пензенской области получили 13 новых служебных авто

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 октября 2018, 19:32Общество
Специалистам отделений паллиативной медицинской помощи со всего региона вручили ключи от новых служебных автомобилей. Технику направят в больницы Пензы, а также Бессоновского, Городищенского, Кузнецкого, Каменского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов.
Для них оперативность - важнейший критерий работы. Сотрудникам паллиативной службы необходимо быстро отреагировать на вызов, ведь они имеют дело с неизлечимо больными пациентами, состояние которых, зачастую, крайне тяжелое. В этом медикам помогут 13 новых автомобилей, которые поступили в распоряжение врачей. Машины, прежде всего, предназначены для транспортировки пациентов в медучреждения.
«Машин не хватает. Не было у нас такой службы паллиативной, чтобы у нас была машина, и мы именно занимались этими пациентами. Онкологические пациенты, прежде всего, нуждаются в такой помощи. Также - инвалиды, дети», - сказала заведующая поликлиникой каменской межрайонной больницы Татьяна Согонова.
В соответствии со стандартом оснащения, автотранспортом должна быть обеспечена каждая выездная патронажная служба паллиативной помощи. В 2018 на ее развитие было выделено более 60 миллионов рублей бюджетных средств. Помимо автомобилей, приобрели и новое оборудование.
«Мы приобретаем новую технику с тем, чтобы было комфортно и врачам, специалистам, медицинским сестрам, и, конечно, делаем это для того, чтобы своевременно, качественно, быстро и оперативно оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Как отмечают сами медики, теперь их работа сильно изменится в лучшую сторону. Из 13 новых автомобилей четыре направят в поликлиники Пензы. Остальные - в отделения паллиативной помощи в районы области.
10 октября 2018, 20:16В Пензе 20 заявлений о сносе самовольных построек находятся в суде
10 октября 2018, 19:56В Пензе «Лагуна» готовится к чемпионату по мини-футболу
10 октября 2018, 19:46Восстановление дома на ул. Крупской после взрыва газа подходит к завершению
10 октября 2018, 19:32Больницы Пензенской области получили 13 новых служебных авто
10 октября 2018, 19:24Пензенские учебные заведения пополнились комплектами робототехники
10 октября 2018, 19:20Пензенские поисковики вернулись с окружного слета с наградами
10 октября 2018, 19:16Американская певица Финли приехала в Пензу с концертом
10 октября 2018, 18:50Пензенские журналисты рассказывают о всероссийском фестивале в Сочи