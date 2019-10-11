Болеющую раком малышку из Заречного поддержали российские звезды

Для маленькой жительницы Заречного Евы Блощененко, которая больна раком, уже удалось собрать 6 миллионов 600 тысяч рублей. Все - благодаря неравнодушным жителям Пензенской области и других регионов страны.

Как только в закрытом городе узнали о болезни 11-месячной девочки, сразу же запустили благотворительный марафон. В его рамках учреждения культуры проводят концерты, спектакли, выставки, друзья семьи и просто неравнодушные люди распространяют информацию в интернете, обращаются за помощью к известным личностям. Марафон помощи Еве Блощененко уже поддержали Никас Сафронов, Виктор Дробыш, Денис Клявер, Алекс Малиновский, Настасья Самбурская и многие другие.

«Масштаб увеличился, я даже не успеваю отслеживать, кто, кого просит, настолько много людей пытаются помочь», - рассказал папа Евы Никита Блощененко.



Напомним, у 11-месячной Евы - нейробластома. Болезнь диагностировали в апреле, тогда в Москве провели операцию и полностью удалили опухоль, но летом случился рецидив. Очередная операция и два курса химиотерапии не дали результатов. Теперь родители малышки надеются на помощь заграничных специалистов. Израильская клиника выставила счет в размере семи миллионов рублей.

Больше половины необходимой суммы уже собрано. От здоровой и счастливой жизни маленькую Еву отделяют всего 400 тысяч рублей. Поучаствовать в судьбе маленькой зареченки может каждый желающий.

Реквизиты для перечисления средств:

ФИО владельца счета: Блощененко Ева Никитична

Счет получателя: 40823.810.4.4800.0006271

ФИО владельца карты: Блощененко Никита Игоревич

Номер карты: 5536 9138 1017 4140 (Тинькофф)

Контактный телефон: +79875177427

ФИО владельца карты: Блощененко Светлана Викторовна

Номер карты: 5469 4800 1252 7559 (Сбербанк)

Pay Pal: 89875177427@yandex.ru

Яндекс Кошелёк: 4100110604688577

Киви Кошелёк: +79875177427

WMID: 272064069052

Также реквизиты для помощи есть на сайте телеканала «Экспресс», информагентства «Пенза-Пресс» и на официальных страничках родителей Евы в социальных сетях. Они, как и весь Заречный, верят, что общими усилиями получится совершить настоящее чудо и подарить маленькой девочке надежду на жизнь.