10 июня 2019, 12:03Общество

Болевой шок. Пензенцы просят спасти покалеченного кота

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о котике с серьезными травмами.

«Сильный и терпеливый Гвидон, которому не повезло. Предположительно, это автотравма, повлекшая за собой сильнейше ЧМТ, перелом челюсти и повреждение внутренних органов. Нарушено мочеиспускание, у котика - болевой шок», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда добавили, что в ближайшее время необходимо сделать пушистику рентген, чтобы понять всю степень тяжести его травм. Волонтеры просят пензенцев помочь им спасти котика. О том, как это сделать, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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