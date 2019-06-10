Болевой шок. Пензенцы просят спасти покалеченного кота

«Сильный и терпеливый Гвидон, которому не повезло. Предположительно, это автотравма, повлекшая за собой сильнейше ЧМТ, перелом челюсти и повреждение внутренних органов. Нарушено мочеиспускание, у котика - болевой шок», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда добавили, что в ближайшее время необходимо сделать пушистику рентген, чтобы понять всю степень тяжести его травм. Волонтеры просят пензенцев помочь им спасти котика. О том, как это сделать, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».