Более тысячи пензенцев стали участниками «марафона здоровья»

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03 сентября 2018, 17:58Общество
В Пензе прошла массовая просветительская акция «Марафон здоровья». На шести площадках горожане смогли получить консультации специалистов.
Как сообщает пресс-центр облправительства, одной из самых массовых стала площадка «Профилактика – это важно!», организованная областным центром медицинской профилактики. На ней свой «индекс здоровья» узнали более 200 человек.
Врачи городской поликлиники напомнили, что надо регулярно контролировать уровень артериального давления, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови.
Также для пензенцев работали площадки по разумной физической нагрузке, по профилактике наркомании, по оказанию первой медицинской помощи и др., сообщает пресс-центр облправительства.
Следующий «марафон» (0+) пройдет 8 и 9 сентября.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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