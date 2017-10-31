31 октября 2017, 17:09Общество Более трети пензенцев положительно оценивают борьбу властей с коррупцией 31 октября в правительстве Пензенской области обсудили результаты социологического исследования о восприятии жителями региона коррупции, проведенного Институтом регионального развития.

«Важно уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюджетными средствами, скрывает факты использования подставных организаций, исключить конфликт интересов. Каждый случай нарушения нужно предавать гласности, а нарушителя – наказывать согласно законодательству. […] Сейчас в ряде случаев существуют двойные стандарты понимания проблемы коррупции гражданами. Такой вывод можно сделать на основании социологического исследования, проведенного нашим Институтом регионального развития», - отметил губернатор Иван Белозерцев в начале заседания.

О результатах исследования рассказала первый проректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова. По ее словам, исследование проводилось в период с января по июнь на территории трех городов – Пензы, Заречного и Кузнецка, и 14 районов - Бековского, Белинского, Городищенского, Иссинского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Никольского, Пензенского, Сердобского, Спасского и Шемышейского, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Участниками исследования стали около 1400 человек, причем 1300 из них – люди, определенные методом случайной выборки, и 100 – лица, занимающие руководящие должности в коммерческих структурах. Кроме того, было проведено 14 глубинных интервью с представителями органов законодательной и исполнительной власти.

«Жители Пензенской области проблему коррупции не включают в число важнейших приоритетных проблем в развитии региона, она занимает только 12-е место в списке. Ее отмечают как одну из важнейших проблем лишь 6,5% респондентов. Главными причинами распространения коррупции основная часть респондентов считает: наличие нечестных людей во властных структурах – 26,6%, недостаток контроля со стороны руководства – 24,5%, несовершенство законодательства – 21,3%», - рассказала Елена Прохорова.

Также она отметила, что большинство участников исследования не считает коррупцию неизбежным явлением.

«Они считают, что сами граждане ответственны за участие в коррупции, инициируют и поддерживают ее своими действиями. В качестве собственных вариантов ответа 13% участников опроса отметили желание отблагодарить, сложившееся мнение, что без взяток ни один вопрос решен не будет, а также позиция, связанная с тем, что услуга будет оказана в более благоприятном варианте, если дать взятку», - пояснила проректор ИРР.

Наиболее коррумпированными, по данным Института, оказались территории Пензенского района (28%), городов Пензы (26,3%) и Заречного (23,4%). На остальных территориях показатели – ниже 20%, самый низкий показатель – в Неверкинском районе, 16,9%.

«27,3% респондентов хотя бы раз давали взятку, при этом 23,1% опрошенных - в этом году, а 21,3% давали взятку должностным лицам или служащим при решении проблем, не связанных с коммерческой деятельностью. Взятки, связанные с этой сферой, все респонденты отрицали», - сказала Елена Прохорова.

В ходе доклада она также отметила, что восприятие пензенцами проблемы коррупции коррелирует с оценками основных проблем в регионе и социальным самочувствием жителей. Так, больше всего их волнует состояние ЖКХ – 33%, медобслуживания – 30,5%, далее следуют состояние образования – 15,3%, транспорта – 10,3%, человеческие отношения – 7,9%, межнациональные и межрелигиозные – 2,5%.

«В 25,6% случаев инициаторами коррупционных действий выступали сами респонденты. В 21,3% - должностные лица, в 18,2% - третьи лица. Говоря об основных причинах вступления в коррупционные отношения, большинство не имеющих такого опыта отметили, что без этого невозможно решать личные проблемы, - свыше 21%, либо что этого можно избежать, но с взяткой получается намного быстрее и качественнее, так считают 15,9%. Можно предположить, что такая практика глубоко укоренилась в сознании респондентов и расценивается ими как вполне адекватные реалии жизни», - сказала кандидат исторических наук.

По данным опроса, опыта коррупционной деятельности не имеют 38,2% респондентов. Основными последствиями коррупции, по мнению большинства участников опроса, являются: потеря доверия граждан - 30,8%, социальное расслоение – 21%, нарушение прав людей – 19,8%, рост преступности – 19,3%.

«Обнаруживается противоречие: с одной стороны, для части респондентов коррупционные действия – способ более эффективно решать повседневные проблемы, с другой стороны, население признает деструктивное влияние такой практики на социальную жизнь. Свыше 60% респондентов заявляют о том, что хотели бы сообщить о фактах коррупции в различные структуры: в прокуратуру - 24,9%, в СМИ - 17,5%, в ФСБ – 15,3%, в УМВД – 12,7%. А 14,5% опрошенных предпочли бы никуда об этом не сообщать», - сообщила Елена Прохорова..

Вместе с тем, она отметила, что данные, выявленные в результате соцопроса данные по уровню доверия населения к органам власти региона достаточно оптимистичны.

«Доверие находится на среднем уровне, 44,9% граждан доверяют органам власти и 48,3% представителей бизнеса. Большинство респондентов оценивает работу органов власти региона по противодействию коррупции «скорее положительно» (44,9%) и «положительно» (35,8%)», - сказала первый проректор.

Она добавила, что выявлена тенденция к повышению доверия населения к органам власти региона. Если в 2015 году 57% жителей оценивали антикоррупционную борьбу как неэффективную, то в 2017 году их число сократилось до 23,7%. В то же время, выросло число людей, которые считают эффективной деятельность органов власти, с 14,9% (в 2015 году) до 35,8%.

Также в регионе за два года снизилось число преступлений в сфере коррупции.

«По данным статистики информационного центра УМВД по Пензенской области, за пять месяцев 2017 года, по сравнению с 2016-м, наблюдается общее снижение числа преступлений коррупционной направленности. Снизилось число таких видов преступлений, как тяжкие и особо тяжкие (на 42%), коммерческий подкуп (на 85,7%), превышение должностных полномочий (на 100%), получение и дача взятки (80 и 84,6% соответственно)», - отметила Елена Прохорова.

Общество

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