Более ста тысяч человек стали зрителями «Театрального Приволжья»

Зрителями фестиваля «Театральное Приволжье» (0+) стали более ста тысяч человек. В одном из самых ярких молодежных проектов Года театра в России участвуют и представители Пензенской области.

С инициативой провести фестиваль выступил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В постановках, представленных на конкурсе, были задействованы более семи тысяч школьников и студентов из разных регионов ПФО. В своих спектаклях они рассуждали о любви, верности, долге и смысле жизни.

До финала прошли региональный и окружной этапы, за время которых мероприятие успело стать крупным социальным проектом. Актеры ездили по детским домам и домам престарелых, устраивали квесты, театральные перформансы, баттлы, мастер-классы, флешмобы, марафоны, эстафеты, творческие встречи и круглые столы. На спектакли приходили и главы субъектов. Они общались с молодыми постановщиками после показов, размещали посты с призывом поболеть за земляков в соцсетях. Это помогло расширить аудиторию фестиваля за счет просмотров на YouTube: контент канала просмотрели 35 тысяч раз.

Финальное голосование начнется в пятницу, 29 ноября, в 13 часов, а итоги подведут на следующий день. Жюри выберет лучший школьный и студенческий театр, лучших режиссера, актера и актрису.

«Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8-800-350-35-43», - сообщили в пресс-службе полпреда президента России в ПФО.

Напомним, Пензенскую область представляют студенческий театр «Кириллица» со спектаклем по мотивам рассказов М. А. Булгакова «Записки юного врача» (12+) и народный самодеятельный коллектив — театральная студия «Арлекин» из города Заречного, которая вышла в финал со спектаклем «Проданный смех» (12+) по произведению Джеймса Крюса, пишет ИА «Пенза-Пресс».