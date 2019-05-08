Более 9000 пензенских ветеранов улучшили жилищные условия

В Пензенской области за 10 лет более 9279 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия.

На эти цели из федерального бюджета было выделено 9 млрд 191 млн рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В 2019 году свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилья получили 79 ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны.

Реализовали сертификаты уже 63 человека, из них - шесть инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и 57 членов семей погибших ветеранов, пишет ИА «Пенза-Пресс».