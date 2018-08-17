Более 85% пензенских школ прошли проверку к новому учебному году

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17 августа 2018, 12:36Общество
В Нижнеломовском районе состоялась выездная коллегия регионального министерства образования. На собрании обсудили готовность пензенских школ у новому учебному году.
Основной этап приемки завершился 15 августа. Комиссия оценила подготовку 586 юридических лиц, в том числе - 322 школы и 178 детских садов.
Во всех образовательных учреждениях области установили кнопки экстренного вызова наряда полиции. Все объекты оборудованы приборами автоматической противопожарной защиты и практически во всех школах организовано горячее питание для учеников.
«Более 85% образовательных организаций прошли приемку к новому учебному году. Продолжаются ремонтные работы в школах - участниках областной программы капитального ремонта, в некоторых учреждениях устраняют нарушения, выявленные в ходе оценки готовности специалистами МЧС и Роспотребнадзора», - сообщает в пресс-служба регионального минобразования.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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