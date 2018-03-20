Более 85% пензенцев положительно оценивают работу медорганизаций

Специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования проводят социологические опросы и консультируют граждан о правах на получение бесплатной медпомощи по полису ОМС.

В 2017 году опросы застрахованных граждан проводились на базе 51 медорганизации. Пациентам предлагали ответить на вопросы, касающиеся санитарного состояния поликлиники, времени ожидания приема врачей-специалистов, диагностических исследований и информированности населения о диспансеризации. Опросить удалось 18673 человека.

Положительно оценивают качество медицинской помощи 85,4%, в том числе при получении медицинской помощи в круглосуточном стационаре – 89,8%, амбулаторно-поликлинической помощи – 73,4%, медицинской помощи в дневном стационаре - 93,7%, скорой медицинской помощи – 80,7% респондентов, сообщает пресс-служба ТФОМС по Пензенской области.

Отмечается, что результаты анализа анкетирования пациентов используются для разработки дальнейших мероприятий, помогающих повысить доступность и качество бесплатной медпомощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».