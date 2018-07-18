Более 5000 пензенцев за полгода получили высокотехнологичную медпомощь

В медицинских организациях Пензенской области высокотехнологичную помощь с начала 2018 года оказали 5179 местным жителям.

«Рост, в первую очередь, связан с ростом объемов финансирования данных услуг за счет средств системы обязательного медицинского страхования», - пояснила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

В настоящее время сложные операции в рамках оказания высокотехнологичной медпомощи выполняют 17 медицинских организаций различных форм собственности по 15 наиболее востребованным профилям: травматология и ортопедия, неонатология, офтальмология, урология, акушерство и гинекология, кардиология и другие, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Планируется, что до конца 2018 года высокотехнологичную медпомощь получат около 12 тысяч жителей региона, что на 1000 человек больше по сравнению с прошлым годом, пишет ИА «Пенза-Пресс».