Более 500 пензенцев обратились за разъяснениями о пенсиях

За две недели Общественная палата Пензенской области приняла 524 обращения жителей по вопросам изменения параметров пенсионной системы.

С вопросами обращались как жители областного центра, так и районов, коллективно и индивидуально.

«Пензенцы делились волнениями, связанными с трудоустройством, легализацией трудовых отношений, небольшими зарплатами, выступали за увеличение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров и назначение досрочной пенсии некоторым категориям граждан», - сообщили в аппарате Общественной палаты.

Кроме того, жители делились идеями. Например, предлагали развивать в школах направления профподготовки, привлекать пенсионеров в качестве наставников на предприятиях и организациях. При необходимости людей консультировали сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда.

Напомним, личные приемы граждан проводятся ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: г. Пенза,ул. Володарского, 49, каб. 102. Предложения также можно высказать по телефону «горячей линии» (0+) — 8 (412) 45-48-81. Она работает также с 9 до 18 часов. Кроме того, можно обращаться с вопросами и предложениями на электронную почту pensref58@mail.ru.

Сейчас продолжается активная дискуссия по поводу изменения параметров пенсионной системы. Второе чтение законопроекта намечено на осень.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».