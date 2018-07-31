Более 500 пензенцев обратились за разъяснениями о пенсиях

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31 июля 2018, 13:36Общество
За две недели Общественная палата Пензенской области приняла 524 обращения жителей по вопросам изменения параметров пенсионной системы.
С вопросами обращались как жители областного центра, так и районов, коллективно и индивидуально.
«Пензенцы делились волнениями, связанными с трудоустройством, легализацией трудовых отношений, небольшими зарплатами, выступали за увеличение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров и назначение досрочной пенсии некоторым категориям граждан», - сообщили в аппарате Общественной палаты.
Кроме того, жители делились идеями. Например, предлагали развивать в школах направления профподготовки, привлекать пенсионеров в качестве наставников на предприятиях и организациях. При необходимости людей консультировали сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда.
Напомним, личные приемы граждан проводятся ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: г. Пенза,ул. Володарского, 49, каб. 102. Предложения также можно высказать по телефону «горячей линии» (0+) — 8 (412) 45-48-81. Она работает также с 9 до 18 часов. Кроме того, можно обращаться с вопросами и предложениями на электронную почту pensref58@mail.ru.
Сейчас продолжается активная дискуссия по поводу изменения параметров пенсионной системы. Второе чтение законопроекта намечено на осень.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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