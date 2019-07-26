Более 50 велосипедистов приехали в Пензу на первенство России

Пензенские велосипедисты вышли на старт в рамках одного из самых важных турниров сезона. На стадионе «Сатурн» стартовало юношеское первенство России (0+) по трековым велогонкам. За звание победителя соревнований будут бороться более 50 юношей и девушек со всей страны. Спортсмены разыграют комплекты наград в спринте и омниуме.

Перед стартом участники проверяли свои велосипеды, разминались и входили в гоночный ритм, по очереди подходя к тренажеру и выбирая разную скорость. Все зависит от любимого типа гонки. Одни предпочитают короткие дистанции, другим ближе стайерские, где нужна не только скорость, но и тактика.

«Там больше выносливость нужна, потому что едет группа людей и надо за ними следовать как можно дольше. А спринт - короткая дистанция, выбрал скорость и все», - рассказал участник первенства Данил Куликов.

За верхнюю ступень пьедестала почета будут бороться более 50 спортсменов. Соревнования на пензенском велотреке включают в себя две дисциплины. Первая - это спринт. Сначала гонщикам необходимо пройти 200 метров в рамках квалификации. Протяженность основной дистанции - два круга. Причем стартуют велосипедисты по очереди, поэтому могут сосредоточиться только на своих секундах. Во второй дисциплине, которая называется омниум, - общий старт. Она включает в себя четыре гонки, их протяженность варьируется от семи с половиной до десяти километров, и это в несколько раз больше, чем в спринте.

«Там скретч - групповая гонка с одним финишем и темп - специфическая, где каждый круг только первый прибывший участник будет получать очко, затем - групповая с выбыванием и финальная групповая гонка», - сказал главный судья первенства Валерий Гниденко.

Как правило, такие турниры проходят за один день. Однако организаторы юношеского первенства России решили облегчить задачу юным гонщикам, поэтому все победители соревнований определятся 27 июня (0+).