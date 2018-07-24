24 июля 2018, 13:04Общество

Более 3000 пензенцев получили высокотехнологичную помощь по ОМС

За полгода за счет средств обязательного медицинского страхования 3006 жителям Пензенской области оказали высокотехнологичную помощь.

В частности, в 2018 году высокотехнологичную помощь получили 22 ребенка, максимальная стоимость лечения с помощью высоких технологий в регионе была 339 768 рублей.

В настоящее время в реестр медорганизаций на территории области, которые оказывают высокотехнологичную помощь, включены 19 медицинских организаций, 14 из которых находятся на территории региона.

Объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно увеличиваются. Так, в 2017 году было проведено 6161 операций, что на 16% больше по сравнению с 2016 годом. Увеличиваются и объемы финансирования медицины высоких технологий. В 2018 году на эти цели в Территориальной программе ОМС предусмотрено 958 млн рублей, это 10% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального ТФОМС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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