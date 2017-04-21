Более 30 пензенских предприятий предложили студентам вакансии

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21 апреля 2017, 12:03Общество
Многофункциональный молодежный центр Пензенской области на время стал «территорией профессионалов». Студентов высших учебных заведений пригласили на ярмарку вакансий. На нескольких площадках работали более 30 предприятий и организаций, заинтересованных в привлечении молодых специалистов.
Работодатели презентовали свои компании, рассказали о свободных вакансиях, особенностях организации труда, уровне оплаты. Выпускники же могли оставить резюме для дальнейшего трудоустройства.
«Можно попробовать себя в какой-либо компании. Они предлагают пройти практику у себя на предприятии», - сказал студент ПГУ Игорь Святов.
«Я бы хотела сначала приглядеться, посмотреть, что предлагают, а потом уже идти дальше. Возможно, не по специальности, а туда, где мне может понравиться», - рассказала студентка ПГУ Ульяна Пучкова.
В 2017 году областное министерство труда, социальной защиты и демографии и пензенский Центр занятости населения подготовили для студентов тренинг на тему «Секреты успешного поиска работы» и провели тестирование на определение бизнес- способностей.
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