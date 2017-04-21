21 апреля 2017, 12:03Общество Более 30 пензенских предприятий предложили студентам вакансии Многофункциональный молодежный центр Пензенской области на время стал «территорией профессионалов». Студентов высших учебных заведений пригласили на ярмарку вакансий. На нескольких площадках работали более 30 предприятий и организаций, заинтересованных в привлечении молодых специалистов.

Работодатели презентовали свои компании, рассказали о свободных вакансиях, особенностях организации труда, уровне оплаты. Выпускники же могли оставить резюме для дальнейшего трудоустройства.

«Можно попробовать себя в какой-либо компании. Они предлагают пройти практику у себя на предприятии», - сказал студент ПГУ Игорь Святов.

«Я бы хотела сначала приглядеться, посмотреть, что предлагают, а потом уже идти дальше. Возможно, не по специальности, а туда, где мне может понравиться», - рассказала студентка ПГУ Ульяна Пучкова.

В 2017 году областное министерство труда, социальной защиты и демографии и пензенский Центр занятости населения подготовили для студентов тренинг на тему «Секреты успешного поиска работы» и провели тестирование на определение бизнес- способностей.

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