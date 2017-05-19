Более 2500 пензенцев должны переехать в новые квартиры из ветхого жилья

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19 мая 2017, 19:06Общество
Иван Белозерцев принял участие в межведомственном совещании руководителей правоохранительных структур и органов государственной власти Пензенской области.
Главной темой обсуждения стали вопросы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а также обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Надо людям объяснять, рассказывать, оказывать им помощь организационную, юридическую для того, чтобы все вопросы были решены вовремя. И жилой аварийный дом, который действительно требует включения в программу переселения из аварийного жилья, чтобы он был включен», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Губернатор напомнил, что в 2016 году благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья свои условия смогли улучшить более двух тысяч пензенцев. В 2017 году переехать в новые квартиры в регионе должны более двух с половиной тысяч человек.
По поручению Ивана Белозерцева в Пензенской области приступили к разработке региональной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Это позволит оказать помощь тем гражданам, чьи дома будут признаны непригодными для проживания.
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