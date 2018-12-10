Более 2000 пензенских семей получают выплату на первенца

В Пензенской области с начала года ежемесячную выплату при рождении первенца получают 2010 семей.

На 1 октября этот показатель составлял 1 540.

Новую меру социальной поддержки ввели с 1 января 2018 года. Всего на эти цели направлено 128,5 млн рублей. Размер выплаты в регионе - 9 470 рублей. Его определили исходя из прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал 2017 года, сообщает пресс-центр областного правительства.

Напомним, для получения выплаты на первого ребенка необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или многофункциональные центры (МФЦ). При рождении двух и более детей (близнецов или двойняшек) ежемесячная выплата на первого ребенка оформляется в органе соцзащиты, на второго - в отделении Пенсионного фонда России по области за счет материнского капитала, пишет ИА «Пенза-Пресс».