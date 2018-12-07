Более 2000 пензенцев навели порядок на побережьях

В Пензенской области в 2018 году в экологической акции «Чистый берег» (0+) приняли участие более 2000 школьников.

Среди них были ученики из Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского и Пензенского районов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Школьникам помогали собирать и вывозить мусор местные жители. Так, они привели в порядок берега Суры, Елюзанки, Хопра и других рек. Также участники акции посадили деревья и кустарники, разместили информационные щиты с призывом охранять окружающую среду, пишет ИА «Пенза-Пресс».