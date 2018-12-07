Более 2000 пензенцев навели порядок на побережьях

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 декабря 2018, 09:31Общество
В Пензенской области в 2018 году в экологической акции «Чистый берег» (0+) приняли участие более 2000 школьников.
Среди них были ученики из Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского и Пензенского районов, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Школьникам помогали собирать и вывозить мусор местные жители. Так, они привели в порядок берега Суры, Елюзанки, Хопра и других рек. Также участники акции посадили деревья и кустарники, разместили информационные щиты с призывом охранять окружающую среду, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 декабря 2018, 16:38Пензенец поплатился за ложь в суде
07 декабря 2018, 16:07Иван Белозерцев занял 31 место в рейтинге цитируемости губернаторов
07 декабря 2018, 15:37На перекрестке в центре Пензы горожан вынуждают играть в русскую рулетку
07 декабря 2018, 15:06Пензу завесили антикоррупционной рекламой
07 декабря 2018, 14:36В Пензе впервые пройдут соревнования по перетягиванию каната
07 декабря 2018, 14:06В Пензенской области на ремонт дорог выделят около 6 млрд руб
07 декабря 2018, 13:36В Мокшанском районе сгорел деревянный дом
07 декабря 2018, 13:04Пензенские конькобежцы стали вторыми на всероссийских соревнованиях