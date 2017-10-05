05 октября 2017, 19:23Общество Более 200 пензенских футболистов смогли увидеть Кубок FIFA Легендарный футбольный трофей смогли своими глазами увидеть и пензенские спортсмены. Более 200 футболистов, не только из областного центра, но и из районов, стали главными гостями на торжественной церемонии по случаю прибытия Кубка. Она состоялась в региональном правительстве.

Блеск в глазах, улыбки и легкая дрожь - не от холода, а от радостного волнения, которое может сравниться с чувствами ребенка в новогоднюю ночь. Увидеть Кубок FIFA для большинства футболистов - не просто уникальная возможность, а словно магический ритуал.

«Каждый футболист мечтает о Кубке, а воочию его увидеть в Пензе - это что-то невообразимое», - поделился полузащитник ФК «Зенит» Кирилл Муромцев.

Возле здания областного правительства собирались те, для кого футбол - не игра, а смысл жизни. И это не только действующие спортсмены и тренеры, но и ветераны футбола. Пока молодые мечтают о том, что когда-нибудь они сами завоюют легендарный трофей, те, кто постарше, возлагают надежды на победу российской команды в 2018 году.

«Очень хочется, чтобы наша сборная удачно выступила, а мы, может быть, глядя на этот Кубок, дадим им эмоции, чтобы они больше стараний проявили и выиграли его», - рассказал тренер ФК «Зенит» 1980-2000 Александр Комиссаров.

Тур Кубка Чемпионата мира стартовал 9 сентября. Золотая статуэтка уже побывала в Москве, Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе и Перми. За 123 дня он должен облететь 25 российских городов. Пенза в этом списке не значилась. В истории тура - это уникальный случай.

«Пензенский регион к проведению Чемпионата мира имеет непосредственное значение, потому что Пенза включена в программу тренировочной базы, где будут тренироваться участники чемпионата, которые будут проходить в Мордовии. Для нас это очень большая ответственность», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Я рада приветствовать вас от лица организации FIFA на официальном туре Кубка Чемпионата мира по футболу, в прекрасном городе Пенза. Этот тур вдохновляет на занятие футболом и может вдохновить будущих спортсменов, которые, возможно, когда-нибудь выиграют этот Кубок», - сказала официальный представитель Международной федерации футбола Фелисити Джордж.

И вот - тот самый момент. Всего в нескольких метрах от десятков глаз – 18-каратное золото. Главный символ мирового футбола - под пуленепробиваемым стеклом. Касаться кубка могут только победители чемпионата, президент FIFA и главы государств. Возможность увидеть его так близко получили более 200 пензенских футболистов, которые уже добились определенных успехов - это победители окружных и всероссийских соревнований. И не исключено, что кто-то из них в будущем станет победителем мундиаля и прикоснется к заветному трофею.

Общество

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