06 июня 2017, 13:01Образование Более 2 тыс. пензенских выпускников сдадут ЕГЭ по физике и литературе 7 июня в Пензенской области более двух тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по физике и литературе.

1753 выпускника подали заявления для сдачи физики, 319 человек решили сдавать экзамен по литературе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Всего в Пензенской области будут работать 16 пунктов, три из которых находятся в Пензе на базе школ №12, 37 и 47, а также один пункт - на дому. Продолжительность экзаменов составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов по физике составляет 36, по литературе – 32 балла.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, результаты станут известны не позднее 22 июня.

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