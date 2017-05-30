Более 1500 пензенцев смогли проверить свое здоровье

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30 мая 2017, 13:31Общество
В медицинских организациях Пензенской области прошла очередная субботняя акция, обеспечивающая доступность первичной специализированной медико-санитарной помощи.
Пациентов принимали гематологи, офтальмологи, терапевты и эндокринологи. Консультации врачей получили более 1500 жителей региона, среди них – 300 детей.
Также министерство здравоохранения Пензенской области проводит параклинические обследования. Так, около 1000 пензенцев смогли пройти УЗИ без направления врача.
Кроме того, на базе областного онкологического диспансера вели прием гематологи совместно со специалистом Гематологического научного центра Минздрава России Магометом Сампиевым.
Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, в ходе приема консультацию получили 32 человека, из них - 17 детей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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