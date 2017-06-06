Более 1500 пензенцев проверили свое здоровье в выходной день

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06 июня 2017, 11:33Общество
Очередная субботняя акция прошла в медицинских организациях Пензенской области.
Мероприятие направлено на обеспечение доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Возможностью проконсультироваться у врачей различных специальностей воспользовались более 1500 человек, 300 из которых – дети.
«Пациентов принимали гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
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