06 июня 2017, 11:33Общество Более 1500 пензенцев проверили свое здоровье в выходной день Очередная субботняя акция прошла в медицинских организациях Пензенской области.

Мероприятие направлено на обеспечение доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Возможностью проконсультироваться у врачей различных специальностей воспользовались более 1500 человек, 300 из которых – дети.

«Пациентов принимали гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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