27 декабря 2017, 15:07Общество Более 150 пензенских детей-инвалидов получили дистанционное образование Безграничные возможности интернет-технологий: более сотни пензенских детей с инвалидностью получили дистанционное образование в 2017 году.

В Пензенской области в 2017 году в рамках совместной программы «Ростелекома» и губернского лицея-интерната для одаренных детей 154 ребенка с инвалидностью получили доступ к дистанционному образованию.

Телеком-оператор подключает к сети учащихся и педагогов. В небольших селах и деревнях, где сложно обеспечить доступ к интернету, применяются технологии спутникового доступа. Такие комплексы установлены у 69 участников проекта. Всего с января по декабрь 2017 года к образовательным ресурсам подключили 230 человек: 105 - в Пензе и 125 – в области.

«Любой особенный ребенок, проживающий даже в самом отдаленном селе, сегодня имеет возможность получать качественное дистанционное образование. За время многолетнего сотрудничества с губернским лицеем была расширена география получателей такого образования и накоплены необходимые компетенции для решения задач любой сложности. Уникальность проекта заключается в том, что интернет-технологии позволяют создать комфортные условия для обучения всем ученикам, независимо от их возможностей здоровья»,– отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Дети-инвалиды используют сервисы для доступа к информационным ресурсам, электронной почте, индивидуальным и групповым занятиям.

«Мой ребенок не имеет возможности на постоянной основе посещать обычную школу. Дистанционное образование меня полностью устраивает. Из плюсов – удобные программы преподавания и уникальные знания, накопленные учителями в процессе работы с этой категорией детей. Я очень благодарна педагогам, которые помогли моему сыну не испугаться онлайн уроков и применять возможности сети во время занятий и внеклассных мероприятий», - рассказала мама ученика центра дистанционного образования Елена Привалова.

Программа «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» (0+) реализуется в Пензенской области с 2009 года. Основная цель проекта – создание условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями на дому и развитие безбарьерной среды для их адаптации в обществе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

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