Более 14 тыс иногородних граждан получили помощь в пензенских больницах

За шесть месяцев 2018 года в пензенских областных больницах оказали медуслуги 14 162 иногородним гражданам.

Счета на лечение оплатили территориальные фонды ОМС по месту выдачи полиса, всего – 170,76 млн рублей. Медпомощь в регионе получали в основном жители Москвы, Республики Мордовия, Московской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской областей, сообщает пресс-служба регионального ТФОМС.

В больницы других регионов за помощью обратился 15 671 пензенец. ТФОМС области в свою очередь оплатил счета на сумму 240,903 млн рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».