Более 14 тыс иногородних граждан получили помощь в пензенских больницах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июля 2018, 10:33Общество
За шесть месяцев 2018 года в пензенских областных больницах оказали медуслуги 14 162 иногородним гражданам.
Счета на лечение оплатили территориальные фонды ОМС по месту выдачи полиса, всего – 170,76 млн рублей. Медпомощь в регионе получали в основном жители Москвы, Республики Мордовия, Московской, Саратовской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской областей, сообщает пресс-служба регионального ТФОМС.
В больницы других регионов за помощью обратился 15 671 пензенец. ТФОМС области в свою очередь оплатил счета на сумму 240,903 млн рублей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июля 2018, 16:36Белинский качок получил условный срок за контрабанду стероидов
17 июля 2018, 16:04Пензенская область намерена принять участие в нескольких федеральных проектах
17 июля 2018, 15:34Жители ул. Антонова просят посадить деревья вдоль тротуара
17 июля 2018, 15:04В Каменке произошла смертельная авария. ФОТО
17 июля 2018, 14:34В Пензе закрыли ТЦ «Урицкий»
17 июля 2018, 14:03Владимир Путин поздравил пензячку со 105-летием
17 июля 2018, 13:33За срыв сроков ремонта пензенских школ будут снимать с должностей
17 июля 2018, 13:02В Пензенской области бесхозные сети возвращают муниципалитетам