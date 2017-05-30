30 мая 2017, 17:53Общество Более 125 тысяч пензенцев приняли участие в праймериз ЕР Пензенская область по итогам предварительного голосования партии «Единая Россия» стала лидером по активности избирателей. По всему региону работало более 200 счетных участков. Явка на некоторых из них существенно превысила показатели прошлых лет.

«Мероприятие вызвало живой интерес у жителей Пензенской области. В тайном голосовании приняли участие более 125 тысяч человек - это примерно 11,3% от всех избирателей, которые зарегистрированы в Пензенской области», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В предварительном голосовании приняли участие 95 человек - это члены, сторонники партии, а также беспартийные. Все они претендуют на право стать кандидатом в депутаты в Законодательное Собрание региона.

В июле на партийной конференции станет известен окончательный список кандидатов, которых «Единая Россия» выдвинет на предстоящие выборы.

Общество

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