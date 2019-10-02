Более 1000 пензенских парней отправятся в армию

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02 октября 2019, 14:03Общество
В России стартовал осенний призыв. Медицинским комиссиям предстоит вплоть до Нового года отобрать и отправить на службу в Вооруженные силы страны 132 тысячи новобранцев. В Пензенской области военную форму наденут более 1000 юношей.
Служить пензенским ребятам предстоит как в сухопутных частях - от Калининграда до Владивостока, так и на флоте.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом этот призыв имеет нововведения. Так, граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря. Кроме того, осенью не будут призываться педагогические работники. Для прохождения военной службы по призыву женатые мужчины, а также те, у кого есть дети, больные и пожилые родители, направляются, по возможности, в части рядом с местом их проживания.
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