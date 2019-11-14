Более 100 пензенских водителей рисковали жизнью своих детей

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14 ноября 2019, 19:12Общество
В результате дорожно-транспортных происшествий на территории Пензенской области три ребенка погибли и 119 получили травмы различной степени тяжести. Такова статистика за десять месяцев 2019 года.
В нескольких случаях водители пренебрегали детскими удерживающими устройствами. Чтобы еще раз напомнить родителям о правилах перевозки несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Автокресло - детям». В ходе последнего свыше 100 автомобилистов были привлечены к административной ответственности.
«Госавтоинспекция напоминает, что, в связи с требованиями правил дорожного движения, перевозка детей должна осуществляться с использованием специальных удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. Нарушение указанных требований влечет за собой наложение штрафа в размере 3000 рублей. Берегите жизнь и здоровье детей», - призвала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
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