Более 10 улиц в Пензе расчистили от снега

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31 января 2017, 12:33Общество
В Пензе продолжают убирать снег на улицах города.
«Мероприятия по благоустройству проведены на проспектах Победы и Строителей, улицах Тернопольской, Стасова, Ладожской, Ленина, Гагарина, Беляева, Циолковского, Леонова, Аустрина, Ульяновской, Рахманинова и других», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Кроме того, на ул. Центральной представители организации организовали работы по сколу наледи и очистили улицы Кижеватова и Воронова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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