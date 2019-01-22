Бойцы пензенского ОМОНа вернулись из командировки на Северный Кавказ

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22 января 2019, 19:03Общество
Пензенский ОМОН вернулся из северокавказской командировки. Сотрудники отряда особого назначения приехали в полном составе.
90 суток вдали от дома. Сотрудники пензенского ОМОНа на протяжении последних трех месяцев достойно выполняли все возложенные на них руководством обязанности на территории Северного Кавказа. Кроме участия в контртеррористических операциях, речь идет о помощи местной полиции в розыске людей по имеющимся ориентировкам, проверке документов на постах ГАИ, досмотре транспорта. Было время и на занятия по физической подготовке.
«Жили в обустроенных казармах в зданиях, конечно, были электричество, газ, вода, а также тренажерный зал. Условия быта полностью соответствовали нашим требованиям и позволяют эффективно выполнять служебно-боевые оперативные задачи», - рассказал сотрудник ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Илья.
Это была 116 командировка пензенских силовиков на Северный Кавказ. По возвращении в Пензу их встречали коллеги и родственники. Об итогах трехмесячной службы доложили руководству управления Росгвардии по Пензенской области.
«Выполнены все задачи, не было никаких срывов, а главное - все живы, здоровы и исполнили свой долг с честью. Руководством объединенной группы войск и другими службами дана оценка «отлично», - сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.
По традиции, силовикам дадут немного времени на отдых и акклиматизацию. А затем, после обязательного медицинского осмотра, они вернутся к несению службы на территории региона.
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