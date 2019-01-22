Бойцы пензенского ОМОНа вернулись из командировки на Северный Кавказ

90 суток вдали от дома. Сотрудники пензенского ОМОНа на протяжении последних трех месяцев достойно выполняли все возложенные на них руководством обязанности на территории Северного Кавказа. Кроме участия в контртеррористических операциях, речь идет о помощи местной полиции в розыске людей по имеющимся ориентировкам, проверке документов на постах ГАИ, досмотре транспорта. Было время и на занятия по физической подготовке.

«Жили в обустроенных казармах в зданиях, конечно, были электричество, газ, вода, а также тренажерный зал. Условия быта полностью соответствовали нашим требованиям и позволяют эффективно выполнять служебно-боевые оперативные задачи», - рассказал сотрудник ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области Илья.

Это была 116 командировка пензенских силовиков на Северный Кавказ. По возвращении в Пензу их встречали коллеги и родственники. Об итогах трехмесячной службы доложили руководству управления Росгвардии по Пензенской области.

«Выполнены все задачи, не было никаких срывов, а главное - все живы, здоровы и исполнили свой долг с честью. Руководством объединенной группы войск и другими службами дана оценка «отлично», - сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

По традиции, силовикам дадут немного времени на отдых и акклиматизацию. А затем, после обязательного медицинского осмотра, они вернутся к несению службы на территории региона.