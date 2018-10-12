Боец пензенского спецназа УФСИН завоевал краповый берет

Испытания на грани возможного прошли в Республике Мордовия. Личность бойца пензенского спецназа УФСИН, завоевавшего краповый берет, конечно, засекречена - такова профессия, но он рассказал о том, как ему дался этот знак отличия и почему он решил посвятить свою жизнь служению Родине.

Человеку не подготовленному может показаться, что выжить в таких условиях нереально. Марш-бросок по мордовским лесам и болотам под окрики инструкторов, требования ползти, нести бревно, приседать. Потом сразу же - штурм высотного здания, огневая подготовка и последнее испытание - столкновение лицом к лицу с обладателями крапового берета. Если претендент на высшую форму отличия смог выстоять, ему вручают форменный головной убор. Из 53 бойцов из Пензы на испытаниях в соседней республике до конца дошли лишь восемь. В их числе - и Алексей. Завоевать краповый берет ему удалось с третьей попытки.

«Болото было неглубокое, но очень вязкое, поэтому было очень трудно. Разные мысли посещают - о том, что нужно сойти с дистанции, постоянно отгоняешь их от себя и стараешься думать о том, что нужно идти вперед, нужно не сдаваться», - рассказал он.

Алексей признался, что защищать родину решил еще в детстве, сначала готовился морально, потом физически. Среди родственников, конечно, были и полицейские, и военные, но родители были далеки от этой профессии. Так что решение стать бойцом спецназа ФСИН было абсолютно самостоятельным. В истории пензенского отдела подразделения - это четвертый краповый берет. Пять лет назад, также с третьей попытки, его завоевал и непосредственный руководитель Алексея.

«Самое приятное - это завершение последнего этапа этих испытаний, когда 12-минутный непрерывный бой заканчивается на фоне этой усталости. Когда тебя все поздравляют, звучит команда «Стоп». Ты понял, что дошел до конца и это сделал. Вот это счастье непередаваемо», - признался боец.

Краповый берет - знак отличия исключительно моральный, никаких привилегий по службе или надбавок в заработной плате он не дает. Тем не менее, на него ежегодно претендуют сотни бойцов. Просто чтобы доказать себе, что именно они - честь, доблесть и сила России.