02 июля 2019, 14:34Спорт

Боец Александр Шлеменко приедет на турнир по ММА в Пазелки

В селе Пазелки Пензенской области 7 июля пройдет патриотический турнир по ММА Rod FC «Зов Предков II» (18+).

На соревнования приедут спортсмены из десяти регионов страны. В ходе турнира состоится финал бойцовского реалити-шоу Rod FC «Путь Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

В качестве почетного гостя на мероприятие приедет сильнейший боец мира в средней весовой категории Александр Шлеменко. Спортсмен принял участие уже в 62 поединках, причем в 53 из них он одержал победу.

Турнир начнется в 15.00 на центральной площади села. Вход на соревнование – бесплатный, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 42

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-384652/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ