Боец Александр Шлеменко приедет на турнир по ММА в Пазелки

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02 июля 2019, 14:34Спорт
В селе Пазелки Пензенской области 7 июля пройдет патриотический турнир по ММА Rod FC «Зов Предков II» (18+).
На соревнования приедут спортсмены из десяти регионов страны. В ходе турнира состоится финал бойцовского реалити-шоу Rod FC «Путь Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.
В качестве почетного гостя на мероприятие приедет сильнейший боец мира в средней весовой категории Александр Шлеменко. Спортсмен принял участие уже в 62 поединках, причем в 53 из них он одержал победу.
Турнир начнется в 15.00 на центральной площади села. Вход на соревнование – бесплатный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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