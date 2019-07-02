Боец Александр Шлеменко приедет на турнир по ММА в Пазелки

В селе Пазелки Пензенской области 7 июля пройдет патриотический турнир по ММА Rod FC «Зов Предков II» (18+).

На соревнования приедут спортсмены из десяти регионов страны. В ходе турнира состоится финал бойцовского реалити-шоу Rod FC «Путь Чемпиона». Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

В качестве почетного гостя на мероприятие приедет сильнейший боец мира в средней весовой категории Александр Шлеменко. Спортсмен принял участие уже в 62 поединках, причем в 53 из них он одержал победу.

Турнир начнется в 15.00 на центральной площади села. Вход на соревнование – бесплатный, пишет ИА «Пенза-Пресс».