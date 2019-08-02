Благоустроена большая часть дворов, в которых работы намечены на этот год

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04 августа 2019, 13:18Общество
В Пензе завершаются работы по благоустройству дворов в рамках "Формирования комфортной городской среды". Из 35 объектов на 32-х подрядчики вышли на финишную прямую.
Во дворах занимаются обустройством зон отдыха, асфальтированием проезжей части и парковочных мест, а также установкой малых архитектурных форм.
На ул. Пушкина, 22 и 24 рабочие продолжают укладку асфальтового покрытия на прилегающей к домам территории, формируют зону парковки. Оборудовать места для машин попросили сами жители.
«Многоквартирный дом сам по себе предусматривает большое количество собственников жилых помещений. Есть жильцы, которым хочется оставить зеленую зону и уйти от парковочных пространств, а есть те, которым нужны стоянки, потому что с каждым годом становится все больше и больше автомобилей», - сказал Александр Утин, начальник Управления ЖКХ г. Пензы.
Создание комфортной среды во дворах начинается с выполнения обязательных работ - помимо нового асфальтового покрытия, во дворах появляются детские площадки, зоны отдыха - скамейки и урны.
Формирование бюджета на выполнение всех работ в этом году происходит по новому: помимо региональных и федеральных средств, 5% от необходимой суммы должны внести сами жители.
Пензенцы могут предложить свой вариант благоустройства. К примеру, жильцы дома на ул. Пушкина попросили установить новые игровые и спортивные элементы, а также ограждение: очень часто мяч вылетаеи за пределы площадки на проезжую часть.
Сейчас подрядчики завершают работы по благоустройству сразу на нескольких объектах. До конца сезона им останется привести в порядок три двора.
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