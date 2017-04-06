Благодаря проекту «Генеральная уборка» в Пензе убрали шесть свалок

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06 апреля 2017, 19:13Общество
В Пензенской области более 30 незаконных свалок нанесены на интерактивную карту Общероссийского народного фронта. В рамках масштабного экологического проекта «Генеральная уборка» активисты продолжают мониторить санитарное состояние региона. На этот раз они отправились в Октябрьский район Пензы.
Территория рядом с контейнерной площадкой около дома №34 по улице Леонова захламлена и замусорена. Неудивительно, что она попала на интерактивную карту свалок - экологический проект Общероссийского народного фронта.
Мусор убрали, но спустя время вокруг контейнеров вновь образовалась стихийная свалка. Активисты ОНФ решили обратиться в контролирующие органы.
«За эту ситуацию должна отвечать управляющая компания, которая должна вовремя убирать территорию контейнерной площадки. За несвоевременную уборку и ненадлежащее содержание площадки на директора МУП Октябрьского района был составлен административный протокол. Управляющие компании должны более активно работать по этой программе, не дожидаться обращения граждан, а своевременно убирать территорию контейнерных площадок и прилегающие к ней», - сказал эксперт пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.
Еще одной красной точкой на карте свалок стала территория около дома №15 по улице Заводской. Несанкционированная свалка образовалась за жилым зданием.
«Обращались в администрацию Октябрьского района, оперативно отреагировали, молодцы, выражаем благодарность. Октябрьский район на данный момент убрал уже пять свалок, вся территория там была в мусоре, все убрали. Но есть небольшие недочеты», - рассказал координатор федерального проекта «Генеральная уборка. Карта свалок» пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта Максим Фирсов.
Недочеты – это разбросанный в стороне от домов мусор, который так никто и не убрал.
С начала действия экологического проекта пензенцы оставили на сайте «Генеральная уборка» 34 отметки, шесть свалок на данный момент убрали. Остальные находятся в обработке.
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