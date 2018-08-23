Благодаря процедуре ЭКО в Пензенской области родилось 268 детей

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23 августа 2018, 13:33Общество
В Пензенской области каждая пятая семья испытывает сложности с наступлением беременности. В связи с актуальностью проблемы бесплодия процедура ЭКО (метод экстракорпорального оплодотворения) включена в перечень медуслуг, которые можно получить по ОМС.
С каждым годом количество процедур ЭКО увеличивается: так, в 2018 году за счет средств ОМС планируется провести 850 процедур - на 30 больше, чем в 2017-м. Программа использования вспомогательных репродуктивных технологий подразделяется на базовую и расширенную. Показаниями для проведения базовой программы ЭКО являются:
- бесплодие, не поддающееся лечению, в том числе - с использованием методов эндоскопической и гормональной коррекции нарушений репродуктивной функции мужчины и женщины в течение 9-12 месяцев с момента установления диагноза;
- заболевания, при которых наступление беременности невозможно без использования ЭКО.
Пациентке с диагнозом «Бесплодие» для получения квоты на проведение ЭКО нужно обследоваться у акушера-гинеколога и получить выписку из медицинской карты, подтверждающую диагноз и показания для применения этого метода. Далее следует обратиться с выпиской в региональный минздрав, где данные документы изучает комиссия по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС.
После положительного решения комиссии пациентке присваивается индивидуальный номер, информация вносится в электронный лист ожидания.
Одновременно женщину информируют о перечне медорганизаций, куда она может обратиться для проведения ЭКО. В 2018 году на территории Пензенской области процедуру проводят в двух учреждениях здравоохранения. Также можно выбирать клинику на всей территории России из реестра организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС.
С начала года по июль таким образом проведено 444 процедуры ЭКО, на оплату законченных случаев направлено более 50 млн рублей.
С 2018 года в базовую программу ЭКО включены дополнительные услуги:
- криоконсервация эмбрионов;
- криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов);
- внутриматочное введение криоконсервированного эмбриона.
Необходимо подчеркнуть, что хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств ОМС не осуществляется.
Допускается не более двух попыток ЭКО со стимуляцией суперовуляции и не более трех-четырех попыток криопереноса в год. Главным успехом процедуры является рождение долгожданного малыша. С помощью ЭКО за минувший год и семь месяцев 2018-го на свет появилось 268 детей.
Подробнее о процедуре ЭКО можно почитать на сайте регионального ТФОМС.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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