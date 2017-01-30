30 января 2017, 17:32Общество Благодаря пензенской таможне бюджет страны пополнился на миллиард руб На сумму более миллиарда рублей пополнился бюджет страны благодаря работе Пензенского областного таможенного поста саратовской таможни.

В Пензе прошло совещание защитников экономических границ региона с представителями областного бизнеса. Одной из основных тем встречи стало подведение итогов деятельности государственного ведомства за 2016 год.

В ходе осуществления таможенного контроля сотрудникам службы удалось выявить 48 административных правонарушений, три случая несоблюдения установленных запретов и ограничений. Выявлено более 15 тысяч единиц контрафактной продукции. Совместно с региональными органами власти госслужба способствовала реализации двух инвестиционных проектов в области фармакологии и строительного сырья.

На семинаре также обсудили и развитие внешнеторговой деятельности. Пензенская область является экспортером сельскохозяйственной продукции, алюминия и комплектующих для оборудования.

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