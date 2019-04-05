Благодаря пензенцам уберут мусор со стройки на ул. Карла Маркса

Благодаря обращению горожанки в «Жалобную книгу» информационного агентства должны решить проблему с грязью и строительным мусором на ул. Карла Маркса, где ранее находилось издательство «Пензенская правда».

Новый собственник здания проводит его реконструкцию. Из-за работы спецтехники прилагающая территория превратилась в непролазную грязь, утверждает пензячка.

«Тает снег и лед, пешеходная зона от ул. Карла Маркса, 12 и вниз до перекрестка полностью разбита техникой, пройти там нельзя. Необходимо отгородить территорию стройки! Трактора, краны привозят песок, щебень, кирпич - это все закидывается внутрь рабочими, из здания выкидывают битый кирпич и мусор через окна и двери. Прошу принять меры», - написала она.

На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что, по словам директора ИПК «Пензенская правда», территорию уберут и впоследствии огородят, пишет ИА «Пенза-Пресс».