Благодаря пензенцам уберут мусор со стройки на ул. Карла Маркса

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05 апреля 2019, 14:06Общество
Благодаря обращению горожанки в «Жалобную книгу» информационного агентства должны решить проблему с грязью и строительным мусором на ул. Карла Маркса, где ранее находилось издательство «Пензенская правда».
Новый собственник здания проводит его реконструкцию. Из-за работы спецтехники прилагающая территория превратилась в непролазную грязь, утверждает пензячка.
«Тает снег и лед, пешеходная зона от ул. Карла Маркса, 12 и вниз до перекрестка полностью разбита техникой, пройти там нельзя. Необходимо отгородить территорию стройки! Трактора, краны привозят песок, щебень, кирпич - это все закидывается внутрь рабочими, из здания выкидывают битый кирпич и мусор через окна и двери. Прошу принять меры», - написала она.
На обращение ответил вице-мэр Юрий Ильин. Он сообщил, что, по словам директора ИПК «Пензенская правда», территорию уберут и впоследствии огородят, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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