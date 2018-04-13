Благодаря Левину пензенец добился взыскания задолженности с работодателя

К депутату Государственной Думы Леониду Левину обратился житель Пензы, который просил помочь с взысканием зарплаты с работодателя.

Как пояснили в общественной приемной депутата, мужчина, трудившийся в охранном предприятии около полугода, не получал заработную плату. Дело осложнялось тем, что предприятие-должник, зарегистрированное в другом регионе, объявило себя банкротом, руководство не выходило на связь, а поездки пензенца в соседнюю область в течении трех месяцев отнимали деньги и были безрезультатными.

Депутат Леонид Левин изучил документы. Было подготовлено исковое заявление в суд. Работодатель неоднократно всячески уклонялся от явки на заседания суда. Аппарат депутата на всех этапах разбирательств сопровождал заявителя.

Решение суда вступило в законную силу, и мужчине выдали исполнительный лист о взыскании зарплаты, пишет ИА «Пенза-Пресс».