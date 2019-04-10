Благодаря активным жителям создан проект по канализации в Заре-1

Жители Пензы своими силами сделали проект на создание системы водоотведения в 4-ом и 6-ом микрорайонах Зари-1. Вопрос осудили на личном приеме главы администрации Виктора Кувайцева.

К мэру обратилась жительница 4-го Брусничного проезда, которая ходатайствовала о строительстве канализации. Своими силами жители разработали проектную документацию на обустройство сетей водоотведения существующих жилых домов, а также земельных участков, выделяемых для индивидуального жилищного строительства граждан с ограниченными возможностями.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также имеются заключения госэкспертизы. По документации, общая протяженность сети составит около пяти км, сметная стоимость строительства – более 21 млн рублей.

Виктор Кувайцев поблагодарил жителей за инициативу и поручил управлению ЖКХ проработать вопрос включения проекта в государственную программу, пишет ИА «Пенза-Пресс».