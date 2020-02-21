Бизнесмены из Казахстана посетили Пензу с ответным визитом

22 февраля 2020, 08:19Бизнесновости
На этой неделе Пензу посетила бизнес-миссия из Казахстана. Для местных предпринимателей этот визит стал возможностью сделать первые шаги в экспорте. Потенциальных партнеров интересовало производство продовольствия: в первую очередь - кондитерский кластер и выпуск консервированных продуктов.
Деловые переговоры с потенциальными экспортерами выглядели как настоящий экзамен: за каждым столом сидели пензенский предприниматель и представитель Казахстана. Возможный поставщик рассказывал о продукции, показывал ее и давал попробовать то, что может предложить Пенза зарубежным партнерам и вовсе уникальные дизайнерские решения.
Предметы роскоши, продукты питания, в том числе - масло, крупы, мясная продукция и консервы - это то, зачем бизнес-миссия из Казахстана приехала в Пензу. В составе делегации - представители четырех компаний.
«Мы специализируемся на поставках продуктов питания, базируемся в городе Актау, это, скажем так, нефтяная столица Казахстана, поэтому у нас очень много рабочих поселков, которые нужно ежедневно снабжать продуктами», - рассказал участник бизнес-миссии из Казахстана Манас Сокенов.
Актау находится на границе с Россией и компании выгоднее возить продукты питания из нашей страны. Логистика устроена так, что только в этом случае продукты останутся более свежими. С Россией фирма сотрудничает уже много лет, а вот в Пензу представитель приехал впервые. Заинтересовал кондитерский кластер.
«Казахстан - один из наших перспективных союзников, с которым мы планируем развиваться», - рассказал руководитель отдела продаж пензенской компании Алексей Бродиуа.
Это ответный визит бизнес-миссии из Казахстана в наш город. В 2019 году делегация из Пензенской области точно также искала возможные каналы сотрудничества с компаниями этой страны. И сейчас Казахстан - один из крупнейших внешнеторговых партнеров Пензенской области. Организаторами встречи стал региональный Фонд поддержки предпринимателей.
«В рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» мы делаем все для того, чтобы наш бизнес как можно активнее экспортировал, развивался и сотрудничал с новыми контрагентами», - сказала руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александра Бессонова.
Предварительные итоги этой бизнес-миссии уже есть. Казахстанская сторона проявила интерес к четырем пензенским компаниям. Это предприятия кондитерского кластера, производство консервов, световых приборов и древесины.
Увеличение экспорта из регионов России - это одна из целей национального проекта в сфере экономики, инициатором которого является президент Владимир Путин. Чтобы наладить свой экспорт, пензенские компании могут обращаться в региональный Фонд поддержки предпринимателей.
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