Бизнесменов из Пензы зовут на инвестфорум в Беларусь

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25 апреля 2019, 17:39Бизнесновости
Пензенских бизнесменов приглашают принять участие в международном инвестфоруме «Мельница успеха» (18+), который пройдет 28 и 29 июня в белорусском Могилеве.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на инвестфоруме будут созданы условия для проведения встреч и эффективного диалога представителей власти, бизнесменов и экспертов.
Центральным событием мероприятия станет пленарное заседание, где руководители органов государственного управления, международных финансовых организаций и представители бизнес-сообщества расскажут о состоянии и перспективах инвестиционной привлекательности как Могилевской области в частности, так и Республики Беларусь в целом.
В рамках форума будут работать четыре секции: «Инфраструктурные проекты», «Инвестиции в сельское хозяйство», «Могилев» и «Могилевщина – территория устойчивого развития региона».
Подробнее о мероприятии можно узнать в комитете Могилевского облисполкома (тел. +375(222) 32-68-96, e-mail: invest@comecon.mogilev.bv) и в ОАО «Могилевское агентство регионального развития (тел. +375(222) 74-61-91, e-mail: agencymogilev@ya.ru), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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