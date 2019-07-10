Бизнесмен ответит за организацию азартных игр в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июля 2019, 14:34Криминал
В Пензе будут судить 33-летнего организатора азартных игр и его подельников.
По данным следствия, с июня 2017 года по июнь 2018-го мужчина организовал на территории Пензы азартные игры. Вместе с ним запрещенным бизнесом занимались еще трое мужчин.
Сообщники курировали вопросы приобретения автоматов, их поставкой, размещением и функционированием. Также они контролировали деньги, которые проигрывали клиенты. Всего они установили в нескольких кафе, барах, закусочных, автомойках и сто 24 игровых автомата. Организатор контролировал работу своих сотрудников, проводил инструктажи и распределял доходы.
Помимо этого, организатор скачал все программное обеспечение автоматов с интернета, нарушив тем самым авторские права иностранной компании. Своими действиями мужчина нанес ущерб авторам в 12 тысяч евро, что по официальному курсу Центробанка по состоянию на 26 июня 2018 года, составляло около 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.
В результате деятельность бизнесменов прикрыли полицейские. Они изъяли автоматы. Сообщников будут судить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 июля 2019, 19:21Мокшанский тепличный комплекс ждет расширение
10 июля 2019, 19:18Зрение юных пензенцев будут лечить на новом оборудовании
10 июля 2019, 19:03Пензенский мединститут выпустил первых индийских студентов
10 июля 2019, 17:59Сотрудники «Горводоканала» отремонтируют яму на ул. Володарского
10 июля 2019, 17:37УФАС при проверке повышения стоимости проезда заинтересовалось мэрией
10 июля 2019, 17:06Экс-начальник пензенской администрации может сесть за взятку
10 июля 2019, 16:36Губернатор поручил увеличить субсидии на льготный проезд
10 июля 2019, 16:04Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой