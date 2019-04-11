Битва возле реки. Пензенец избил подростка и мужчину

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11 апреля 2019, 10:32Криминал
18-летнего жителя Пензы обвиняют в избиении подростка и мужчины.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, днем 29 июня подросток вместе с приятелем пришел к водоему, чтобы порыбачить. Вечером к ним подошел пензенец и спросил, есть ли у них сигареты и деньги. После того, как ребята ответили, что они не курят и денег нет, он начал избивать одного из них.
«Подросток получил множество серьезных травм», - добавили в ведомстве.
За несовершеннолетнего заступился мужчина, который с семьей проходил мимо. Парень набросился на него и несколько раз ударил.
Пензенец признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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