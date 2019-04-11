Битва возле реки. Пензенец избил подростка и мужчину

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, днем 29 июня подросток вместе с приятелем пришел к водоему, чтобы порыбачить. Вечером к ним подошел пензенец и спросил, есть ли у них сигареты и деньги. После того, как ребята ответили, что они не курят и денег нет, он начал избивать одного из них.

«Подросток получил множество серьезных травм», - добавили в ведомстве.

За несовершеннолетнего заступился мужчина, который с семьей проходил мимо. Парень набросился на него и несколько раз ударил.

Пензенец признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».