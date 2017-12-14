Биткоин можно сравнить с товаром или игрой – эксперт

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14 декабря 2017, 10:45Общество
Директор по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев рассказал «Известиям» о своем мнении по поводу криптовалюты.
По его словам, определение «финансовый пузырь» не слишком подходит к ситуации с биткоином. Под пузырем подразумевают значительное превышение рыночной стоимости актива над фундаментально обоснованной ценой.
У биткоина нет внутреннего экономического смысла, кроме себестоимости его производства и поддержания. Криптовалюта, по сути, больше походит на товар или даже игру. Поэтому вопрос о пузыре во многом зависит от личного отношения, считает эксперт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Есть верящие в дальнейший рост - он растет, не будет таких - рухнет. Новые инвестиции привлекаются в него по пирамидальному принципу: «Видели, какой рост? Несите быстрее еще, а то не успеете», - объяснил Николай Кащеев.
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