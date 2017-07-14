Библиотекари Кузнецка выиграли гранты на два проекта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 июля 2017, 10:59Культура
В городе Кузнецке Пензенской области состоялось первое заседание совета по культуре, созданного по инициативе главы администрации Сергея Златогорского.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы работы творческих центров, библиотек, музыкальных, художественных школ и музеев города.
Новый облик и направления работы учреждений культуры Кузнецка обсудили наиболее авторитетные деятели культуры города. Представители городской власти также поделились своими соображениями на этот счет.
«Важно и содержательную часть в виде каких-то проектов, начинаний, инициатив нам с вами продумать, чтобы было и интересно, и полезно, и город в этом плане развивался. И параллельно мы должны выходить на решения по инфраструктурным вопросам», - сказал Сергей Златогорский, глава администрации Кузнецка.
В Кузнецке реализуется множество культурных проектов различного масштаба. Профессионализм и энтузиазм работников позволяет генерировать новые идеи и находить источники их финансирования. Например, библиотекари города выиграли гранты на реализацию проектов «Библиосказка» (0+) и «Открой в себе художника» (0+).
Участники заседания культсовета также озвучили предложения, касающиеся пополнения книжного фонда библиотек и сотрудничества общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
16 июля 2017, 11:02В «Буртасах» проходит учебно-тренировочный сбор команды
16 июля 2017, 11:01В Пензе изучают документы о запасной стрелковой дивизии на ст. Селикса
16 июля 2017, 10:59Библиотекари Кузнецка выиграли гранты на два проекта
16 июля 2017, 10:56Пензенцев вновь предупредили о запрете купания в неустановленных местах
16 июля 2017, 10:38В Пензе задержали «квартиранта»-афериста
16 июля 2017, 10:15В Пензенской области из-за пестицидов гибнут пчелы
16 июля 2017, 10:09Треть пензенцев не платит за муниципальное жилье
14 июля 2017, 20:15В Пензе открылась выставка Вячеслава Дудрова