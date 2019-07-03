03 июля 2019, 17:58Общество

Библиотекари будут помогать пензенцам получать услуги в Сети

3 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с директором центральной библиотечной системы города Галиной Асеевой, чтобы обсудить возможность реализации нового проекта.

Речь идет о «Цифровом навигаторе: скорая помощь». Планируется, что библиотекари будут помогать пензенцам оплачивать счета через интернет, заказывать путевки и билеты, регистрироваться на сайте государственных услуг, выбирать лучшие ценовые предложения на специализированных сайтах, записываться к врачу и многое другое, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В настоящее время большое внимание уделяется развитию цифровой экономики. Эти перемены должны значительно облегчить жизнь обычных людей, сэкономить их время и деньги. Библиотекари всегда были проводниками в мире книжных знаний, поэтому в современных условиях могут стать еще и навигаторами в мире интернет-пространства», - сказал Виктор Кувайцев.

Сервис должен будет работать по принципу «одного окна», а сотрудники библиотек пройдут соответствующее обучение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 88

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ