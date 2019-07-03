Библиотекари будут помогать пензенцам получать услуги в Сети

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03 июля 2019, 17:58Общество
3 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев встретился с директором центральной библиотечной системы города Галиной Асеевой, чтобы обсудить возможность реализации нового проекта.
Речь идет о «Цифровом навигаторе: скорая помощь». Планируется, что библиотекари будут помогать пензенцам оплачивать счета через интернет, заказывать путевки и билеты, регистрироваться на сайте государственных услуг, выбирать лучшие ценовые предложения на специализированных сайтах, записываться к врачу и многое другое, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«В настоящее время большое внимание уделяется развитию цифровой экономики. Эти перемены должны значительно облегчить жизнь обычных людей, сэкономить их время и деньги. Библиотекари всегда были проводниками в мире книжных знаний, поэтому в современных условиях могут стать еще и навигаторами в мире интернет-пространства», - сказал Виктор Кувайцев.
Сервис должен будет работать по принципу «одного окна», а сотрудники библиотек пройдут соответствующее обучение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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