Библиотекари будут помогать пензенцам получать услуги в Сети

Речь идет о «Цифровом навигаторе: скорая помощь». Планируется, что библиотекари будут помогать пензенцам оплачивать счета через интернет, заказывать путевки и билеты, регистрироваться на сайте государственных услуг, выбирать лучшие ценовые предложения на специализированных сайтах, записываться к врачу и многое другое, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В настоящее время большое внимание уделяется развитию цифровой экономики. Эти перемены должны значительно облегчить жизнь обычных людей, сэкономить их время и деньги. Библиотекари всегда были проводниками в мире книжных знаний, поэтому в современных условиях могут стать еще и навигаторами в мире интернет-пространства», - сказал Виктор Кувайцев.

Сервис должен будет работать по принципу «одного окна», а сотрудники библиотек пройдут соответствующее обучение, пишет ИА «Пенза-Пресс».