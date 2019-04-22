«Библионочь-2019» прошла в Пензе на шести площадках

В Пензе состоялась «Библионочь-2019». Она прошла на шести площадках, причем не только в библиотеках, но и в литературном музее. Гости смогли поиграть в настольные игры, попробовать себя в рукоделии, послушать лекции о театре и музыке, пойти с фонарями на экскурсию в книгохранилища. Темой «Библионочь-2019» по всей стране стал театр.

Старому зданию лермонтовской библиотеки - чуть менее 100 лет, его открыли в 1928 году. Тем не менее, сейчас это одно из самых старинных таких зданий, и уж если где и скрываться призраку «Библионочи», то именно там. Общей темой акции для всех библиотек России стал Год театра. На мастер-классах гостей учили создавать детали театрального быта. Маски-заготовки организаторы сделали из папье-маше, а дальше включалась фантазия посетителей. А они, как правило, давние читатели и, более того, друзья библиотеки.

«В 2006 году получил травму глаза, с тех пор почти 13 лет как не вижу им. Сейчас пишу книгу про пиратов, а также небольшие рассказы, уже штук 50, наверное», - рассказал участник акции Александр Люлин.

Старый корпус библиотеки имени Лермонтова - специализированный. В основном, туда приходят слабовидящие люди и слепые, для них, уверяют организаторы, «Библионочь» особенно важна, ведь это возможность пообщаться.

О театре изнутри гостям акции рассказали Елена Иванова - руководитель театральной студии «Росток» - и Виталий Соколов, который отвечает за литературную часть пензенского драматического театра.

Там же любой желающий смог подойти к открытому микрофону и принять участие в театральной импровизации басен Ивана Крылова и снова вернуться на место зрителя, чтобы посмотреть экранизацию театральных водевилей Антона Павловича Чехова. А также унести с собой фотографию на память о «Библионочи-2019».

«Вдохновлялись старинными театральными постановками, которые относятся к середине XX века, поэтому пытались создать обстановку тех времен», - рассказала сотрудница библиотеки им. Лермонтова Светлана Сергеева.

«Библионочь-2019» прошла в Пензе на шести площадках: кроме зданий библиотек, организаторы задействовали также литературный музей. Любители позднего чтения стали расходиться только к полуночи.