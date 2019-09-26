Беззащитный малыш. Пензенцы ищут дом крохотному котенку с большими глазками

«Малыш Чак немного подрос и готов искать любящего хозяина. Он очень хороший, знает лоток, милый и очень умный. Также котенок любит сидеть на ручках и общаться», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что пушистик растет очень медленно, потому за ним нужен особый уход. Узнать о том, как стать любящим хозяином этого беззащитного малыша, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».