Безработным пензенцам предложили выучиться на портных

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28 июня 2017, 17:04Образование
В Центре занятости населения Пензы прошла презентация профессий портного и швеи.
Специалисты отдела профобучения и профориентации ознакомили желающих освоить профессии портного и швеи, которые являются востребованными на рынке труда региона, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Соискателям рассказали о специфике профессий, условиях обучения, требованиях к работникам, режиме работы и социальных гарантиях.
Граждане, проходящие профессиональное обучение, не только получат теоретические знания, но и будут иметь возможность отрабатывать практические навыки на швейных предприятиях города, сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Для безработных горожан профессиональное обучение является бесплатным. Кроме того, во время него будет выплачиваться стипендия. По итогам экзамена новоиспеченные портные получат свидетельства о профессиональной подготовке государственного образца.
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