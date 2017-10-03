03 октября 2017, 18:48Общество Бездомные щенки села Воскресеновка ждут любящих хозяев Бездомные щенки ждут своих хозяев. В селе Воскресеновка Пензенского района неравнодушные жители пытаются найти дом для двух собачек. Еще летом неизвестные выбросили их у остановки в районе местной школы, тем четвероногие обитают до сих пор.

По словам местных жителей, в конце мая неизвестные оставили около остановки коробку со щенками. Возможно, бывшие хозяева решили, что в деревне животным самое место и кто-нибудь из сельчан заберет их к себе. В течении всего лета подкидышей подкармливали местные жители, для них оборудовали спальное место на остановке, детвора играла с бездомными питомцами. Однако забрать животных себе никто не может, у всех уже есть собаки.

О судьбе бездомных дворняг особенно беспокоится местная жительница Юлия Лиманская. Именно она обратилась в редакцию телеканала «Экспресс». Женщина считает, что с наступлением холодов собаки могут замерзнуть.

«Уже детишек жалко, они даже перестали подходить. Один мальчик сказал, что ему страшно идти в школу, вдруг они там замерзшие лежат», - поделилась жительница села Воскресеновка Юлия Лиманская.

Животные нуждаются в хозяевах, ведь долго они на улице не проживут. Сельчане призывают неравнодушных людей спасти собак и подыскать им дом.

Общество

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