06 мая 2019, 15:06Общество

Без воздуха и тепла. Пензенские волонтеры пытаются спасти крошечных щенков

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» нашли возле центра «Питомец» коробку с крошечными щенками, которые находятся в тяжелом состоянии.

«В огромной горе пакетов с крышками лежит коробка, перемотанная скотчем, внутри - три щенка, двое из них уже холодные, дыхания нет. К щенкам прилагаюсь записка. Ничего оригинального, мы такие спасатели, спасали-спасали, да недоспасали, поэтому спасите вы. А мы вам задачу усложним, добьем щенков, да еще и 100 рублей оставим.

Щенки умирают. Их растирают и пытаются отогреть своим теплом, пока спасатели сидят в теплой квартирке с чувством выполненного долга. Что же люди головой своей не думают? Сколько они лежали без воздуха и тепла, как можно додуматься закинуть их в кучу мешков? Чем вообще руководствуются эти люди? Шансов спасти щенков почти нет, это откровенно», - рассказали волонтеры в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники фонда направили все силы на то, чтобы спасти пушистых малышей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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