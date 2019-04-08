Губернатор призвал фермеров использовать больше минеральных удобрений

В Пензенской области в 2019 году планируется собрать более двух миллионов тонн зерновых культур, столько же сахарной свеклы. Чтобы получить рекордный урожай, важно уже сейчас провести грамотную подготовку земель. О весенних полевых работах речь шла в ходе видеоконференции в областном правительстве.

Аграрии Пензенской области полным ходом готовятся к весенним полевым работам. Проверяют семена и технику, закупают удобрения. Работы в 2019 году значительно больше. В сравнении с 2018-м, в регионе на 30 тысяч гектаров увеличится площадь под сельскохозяйственные культуры. Этого удалось добиться за счет введения в оборот ранее неиспользуемых земель.

«На сегодняшний день пока не отмечается гибель озимых культур. Сейчас задача - провести их мониторинг после схода снега. Начата подкормка, которую планируем завершить в ближайшие десять дней», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В ходе видеоконференции с главами муниципальных образований в областном правительстве, губернатор Иван Белозерцев призвал сельхозработников не бояться использовать минеральные удобрения. Положительные результаты не заставят себя ждать, уверен глава региона.

«Невозможно получить хороший урожай без применения минеральных удобрений. Если экономить на них, то не получишь результат. Поэтому прошу обратить на это внимание всех глав муниципальных образований, работе со своими растениеводами», - сказал губернатор.

В 2019 году в Пензенской области будут преобладать зерновые и технические культуры. На сегодняшний день хозяйства уже обеспечены семенами, полностью заготовлена техника, есть запасы горюче-смазочных материалов.